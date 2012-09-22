Держдеп США: нездатність забезпечити чесні вибори підірве перспективи України

Про це Ф.Ґордон заявив під час відкриття у Вашингтоні конференції «Україна на шляху до державної зрілості».

«Нездатність забезпечити чесні і прозорі вибори підірве перспективи України на просування у напрямках, важливих для країни. Для Європейського Союзу буде неможливо зробити кроки у напрямку підписання угоди про асоціацію та вільну торгівлю, якщо вибори не будуть вільними, а уряд продовжуватиме займатись вибірковим переслідуваннями. США не зможуть розвивати взаємини у питаннях безпеки та економіки, якщо Україна не проведе демократичні вибори. МВФ не зможе надавати Україні фінансову допомогу. Вже не кажучи про те, що українці повинні відчувати, що живуть у державі, де вони можуть мати вільне волевиявлення і вибирати власний уряд», - зокрема сказав заступник державного секретаря США.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати розглядають Україну як стратегічного партнера у Європі. Однак для продовження партнерства уряд США очікує від української влади конкретних дій із забезпечення демократичних свобод і верховенства права. Разом з тим Ф.Ґордон наголосив, що сьогодні уряд США спостерігає відкат у демократичному розвитку України.

«Ми стурбовані повідомленнями про тиск на незалежні медіа з боку влади, податківців та прокуратури. Зникнення телеканалу ТВі з кабельних мереж у багатьох містах виглядає як спрямовані зусилля змусити мовчати одну сторону у процесі передвиборчої кампанії. Ми закликаємо уряд України вирішити ці проблеми.

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Ми також стурбовані тим, що двоє опозиційних лідерів - Юлія Тимошенко та Юрій Луценко - позбавлені можливості брати участь у виборах. Як попередньо заявляла Державний секретар США Гіларі Клінтон, ми вимагаємо звільнення Тимошенко та інших опозиційних лідерів та відновлення їх громадянських та політичних прав. Ми стурбовані тим, що прокуратура шукає шляхи висунути додаткові звинувачення Юлії Тимошенко та Юрію Луценку», - цитує його радіостанція «Голос Америки».

Водночас, за словами заступника державного секретаря, на даний момент США не розглядають питання про введення санкцій проти української влади. При цьому Ф.Ґордон нагадав, що, згідно з політикою американського уряду, вони встановлюють візові обмеження щодо осіб, причетних до порушень прав людини.Що стосується замороження рахунків, то уряд США застосовує такі санкції з обережністю.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня члени Комітету з міжнародних відносин Сенату США на своєму засіданні одноголосно підтримали резолюцію, в якій закликали владу Сполучених Штатів запровадити візові обмеження щодо українських урядовців, які вдаються до порушення прав людини, корупції та інших антидемократичних дій.

Міністерство закордонних справ України заявило, що резолюція Комітету з міжнародних відносин Сенату США стосовно України відображає позицію лише її авторів, «відомих своїми симпатіями до української опозиції».