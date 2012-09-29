Міліція порушила справу за фактом побиття журналіста телепрограми «Гроші»

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст. 296: (хуліганство), санкція якої передбачає арешт до 6 місяців або обмеження волі на термін до 5 років.

Як нагадали в міліції, 27 вересня о 00.30 до Святошинського райуправління звернувся один з журналістів програми «Гроші» телеканалу «1+1» з заявою про те, що днем раніше, близько 22-ї години, на пішохідній алеї бульвару Вернадського у нього виник інцидент з невідомим чоловіком, під час якого останній вдарив заявника рукою в обличчя та втік. З особистих речей потерпілого нічого не зникло.

Те, що причиною скоєння злочину стала саме професійна діяльність журналіста, поки що не доведено, зазначили у ВЗГ ГУМВС України у м.Києві. За порушеною кримінальною справою наразі збираються матеріали, проводиться досудове слідство.