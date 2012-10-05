Депутати НУНС подали законопроект "Про люстрацію"
Народні депутати Іван Заєць, Ярослав Джоджик та Андрій Давиденко (фракція НУНС) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про люстрацію».
Законопроектом передбачено для осіб, які співпрацювали з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР до 1991 р. як агент, резидент чи інший негласний нештатний співробітник або співпрацювали зі спецслужбами інших держав як таємний інформатор чи помічник в оперативному отриманні інформації, обмеження строком на п’ять років права обіймати керівні посади в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних органах України.
Законопроектом пропонується провести обов’язкове опитування працівників органів законодавчої, виконавчої, судової гілки влади, а також працівників правоохоронних органів на предмет співпраці зі спецслужбами СРСР, та спецслужбами інших держав.
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У разі, якщо такі особи вже займають керівні посади у державних органах влади будь-якого рівня, відповідають ознакам суб’єкта люстрації та свідомо приховали факт співпраці зі спецслужбами, каральними органами СРСР, або в їхніх діях під час співпраці з такими органами містилися ознаки злочинів, передбачених чинним законодавством, зазначеним законопроектом надаються права відповідним органам, передбаченим законопроектом, порушити питання про звільнення зазначеного працівника із займаної посади.
В законопроекті зазначається, що суб’єктами люстрації є особи, які є:
народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами обласних, Київської чи Севастопольської міських рад;
державними службовцями, які обіймають керівні посади в об’єктах люстрації;
головами місцевих рад чи їх заступниками, сільськими, селищними міськими головами чи їх заступниками, керівниками чи заступниками керівників виконавчих органів місцевих рад;
військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань України;
суддями;
працівниками прокуратури;
іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави;
редакторами (заступниками редакторів, відповідальними секретарями) засобів масової інформації державної чи комунальної форми власності;
керівниками вищих навчальних закладів державної чи комунальної форми власності;
громадянами України, які обіймають інші керівні посади в об’єктах люстрації;
громадянами України, які претендують на зайняття перелічених вище посад.
Ненадання або несвоєчасне подання особою без поважних причин люстраційної заяви (зізнання) у визначений частиною другою цієї статті термін тягне за собою відповідно відмову в реєстрації такої особи кандидатом на виборну посаду або відсторонення від займаної посади.
Відповідно до законопроекту, передумовою для перебування на керівній посаді особи є те, що ця особа, зокрема:
не співпрацювала з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР до 1991 року в якості агента, резидента чи іншого негласного нештатного співробітника або помічника в оперативному отриманні інформації;
не приховувала факт співпраці із спецслужбами колишнього СРСР та після повідомлення про таку співпрацю згідно з частиною другою цієї статті Комісією встановлено, що дії цієї особи під час співпраці з спецслужбами колишнього СРСР не містили передбачених законом ознак злочину;
не співпрацювала (не співпрацює з 1991 року) із спецслужбами інших держав в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації;
не закликала публічно до сепаратизму, насильницького (військового) розв’язання політичного конфлікту, порушення територіальної цілісності та суверенітету України, насильницького повалення існуючого конституційного ладу під час масових акцій протесту;
не висловлювалася публічно зневажливо про символи Української державності, не чинила наругу над державними символами України;
не робила заяв та інших публічних дій, які містять ознаки расової, соціальної, культурної, релігійної нетерпимості щодо представників української нації, включаючи українців та представників інших народів, що проживають на території України;
не причетна до організації політичних переслідувань учасників національно-визвольного руху часів Другої світової війни та післявоєнного часу.
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Відповідно до законопроекту, перевірка інформації, викладеної суб’єктами люстрації у люстраційних заявах (зізнаннях), здійснюється Комісіями з люстрації, які утворюються у складі семи осіб - голови, його заступника і п’яти членів Комісії. Комісії утворюються при Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській і Севастопольській міських радах. Діяльність Комісій забезпечується відповідно апаратами чи виконавчими органами зазначених органів місцевого самоврядування, органу влади Автономної Республіки Крим, органів державної влади.