Батьківщина та УДАР оголосять узгоджених кандидатів за 13 днів до виборів

Про це з заявив заступник керівника Виборчого штабу партії «УДАР» Ростислав Павленко в ефірі «5 каналу».

«Переговори – це процес тривалий, і закон нам дає чітку межу – за 12 днів до закінчення виборчої компанії мають знятися ті, хто бажає припинити участь в компанії… Показують практично всі опитування громадської думки, що принаймні третина громадян ще не визначилась. Мета на виборах, у тому числі, щоб усунути Партію регіонів від влади. На цьому сходимось і ми Об’єднана опозиція. Відтак питання в тому, що тоді в цих округах кандидати ведуть боротьбу до кінця, хто сильніший – переможе. Є ще місяць компанії, практично», – заявив Павленко.