Придністров'я згадало про 17 спірних ділянок кордону з Україною

Про це йдеться в спеціальній заяві парламенту невизнаної республіки.

У документі зазначено, що активізація Україною демаркаційних процесів з вересня 2012 року викликала крайню заклопотаність парламентаріїв, пише РІА "Новости".

Депутати підкреслюють, посилаючись на дані прикордонної служби Придністров'я, що на всій лінії кордону з Україною досі існують 17 спірних ділянок.

Парламентарії просять президента невизнаної республіки Євгена Шевчука ініціювати переговори з Україною для вироблення механізму рівноправної участі Придністров'я в процесі демаркації та подальшого правового закріплення підсумків демаркації двосторонньою угодою.

"Якщо ця пропозиція не знайде розуміння української сторони, Верховної ради ПМР вважає неправочинним (що суперечить конституції і законодавству ПМР в частині регламентації режиму державного кордону ПМР) і недоцільним продовження односторонньої демаркації "центральної ділянки" кордону з боку України і наполягає на призупинення процесу демаркації аж до остаточного врегулювання молдавсько-придністровських відносин", - йдеться в заяві.