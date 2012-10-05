В ООН занепокоєні «антигомосексуальним» законопроектом в Україні

Про це УНІАН повідомили у представництві ООН в Україні.

«Ми занепокоєні тим, що 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект за номером 8711, який встановлює кримінальну відповідальність за будь-яке посилання на гомосексуалізм у ЗМІ або суспільному просторі і, в разі прийняття його у нинішньому вигляді, може призвести до встановлення штрафу або тюремного ув'язнення на термін до п'яти років», - наголосив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілль.

За його словами, законопроект є явно дискримінаційним і суперечить міжнародним зобов'язанням України щодо забезпечення свободи висловлення думок та інформації.

В ООН також побоюються, що нові законодавчі зміни можуть призвести до серйозних порушень права на здоров'я та рівність перед законом, а також посіють сумніви щодо прихильності країни цінностям прав людини, що містяться в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Управління Верховного комісара ООН вітає заяву омбудсмена України, в якій висловлюється занепокоєність з приводу небезпеки обмеження прав у разі прийняття закону. В ООН звернули увагу і на заяву Міністерства закордонних справ України, в якому висловлюється сподівання, що ВР в ході подальшого обговорення проекту візьме до уваги міжнародні зобов'язаннями країни щодо захисту прав меншин.

«Ми закликаємо українську владу вжити всі необхідні заходи для зміцнення окремих гарантій прав людини від дискримінації і сподіваємося, що в ході другого читання проекту закону новий парламент, який буде обраний в кінці жовтня, зможе виправити ситуацію», - заявив прес-секретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини.