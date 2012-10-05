ЗМІ: Теща «караванського» кілера намагалася проковтнути його SIM-картку

Як повідомили ТСН джерела у правоохоронних органах, підозрюваний у потрійному вбивстві у гіпермаркеті "Караван" Ярослав Мазурок жив у Києві разом з донькою, дружиною та тещею. Остання під час обшуку нібито намагалася проковтнути SIM-картку з його телефона.

Саме за останніми дзвінками міліціонери й дізналися, що Ярослав Мазурок міг поїхати на Львівщину до мами.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що караванський стрілок - уродженець Львівської області.

Крім того, стали відомі подробиці про охоронців, яких кілер застрелив у "Каравані".

Як з'ясували журналісти, саме за цією бригадою тягнеться шлейф із близько сорока епізодів здирництва з покупців. За даними джерел ТСН, клієнтів торгового центру охоронці запрошували до своєї кімнати і вже там у службовому приміщенні на них тиснули морально, погрожуючи міліцією та тюрмою, а також вимагали з людей від 1 до 8 тисяч відступних. Проти бригади охоронців "Каравану", троє з яких загинули, а один у лікарні, свідчать не лише покупці, а й касири супермаркету.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).