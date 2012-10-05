Міліція назвала прізвище кіллера з «Каравану»
Працівники карного розшуку встановили особу чоловіка, який розстріляв охоронців у київському ТРЦ «Караван», і вживає заходів з його затримання.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко в ефірі «5 каналу».
За словами міністра, це громадянин України Мазурок Ярослав Теодозійович, 1974 року народження.
«Завдяки зусиллям і інформації, яка надходила до нас від громадян, ми встановили особу людини, яка скоїла цей тяжкий злочин – це громадянин України, уродженець Львівської області, який тривалий час проживав у місті Києві», - розповів В.Захарченко.
Міністр повідомив, що Я.Мазурок працював у приватних охоронних структурах, займався спортом, має звання кандидата в майстри спорту з боксу.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив.
Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).