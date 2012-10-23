Завтра можна буде подивитись сайт, де показуватимуть вибори

24 жовтня об 11:30 відбудеться офіційна презентація веб-порталу www.vybory2012.gov.ua, на якому у день виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, можна буде спостерігати в режимі on-line за голосуванням на виборчих дільницях.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

У заході візьмуть участь безпосередні виконавці проекту – фахівці компанії "Сітронікс - Інформаційні технології" в Україні – та представники компаній-партнерів.

Презентація відбудеться у великому залі Київської обласної державної адміністрації (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх).

Акредитація на захід триватиме до 10:00 24 жовтня за телефонами: 256-82-80, 256-81-72.