Розинська: Захист спробує добитись звільнення Мельниченка під підписку
Цивільна дружина екс-майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка, Наталія Розинська сподівається, що захисту вдасться добитися, аби М.Мельниченко був випущений найближчим часом на підписку про невиїзд.
Про це вона заявила кореспонденту УНІАН, коментуючи затримання М.Мельниченка в аеропорту «Бориспіль».
“Ми будемо говорити про підписку про невиїзд. Але навіть цей запобіжний захід я вважаю неадекватним, тому що людина сама повернулася до України”, - сказала Н.Розинська.
Вона повідомила, що знала про намір М.Мельниченка повернутися до України. “Я точно знала, що він повернеться до України. Ми з ним про це щодня спілкувалися по скайпу. Але він як справжній офіцер це приховував”, - сказала вона. За її словами, точну дату повернення М.Мельниченко їй не називав. “Але те, що це станеться ще до виборів, я знала”, - сказала Н.Розинська.
Вона зазначила, що не очікувала на приліт екс-майора саме сьогодні, так само, як і на його арешт. “Такого швидкого ровитку подій я не очікувала”, - сказала Н.Розинська.
За її словами, М.Мельниченка доправлять до СІЗО СБУ, і зараз з М.Мельниченком перебуває його адвокат Микола Неділько. “Микола Неділько зв'язався терміново зі мною, і я почула голос Миколи і переконалася, що все добре. Я навіть мала змогу поговорити зі слідчим СБУ, який затримав Миколу. Я сказала: Не дай Бог, з голови Миколи впаде хоча б одна волосина, не дай Бог йому щось вколять”, - розповіла Н.Розинська.
Вона також зауважила, що найближчим часом поїде до СІЗО, аби переконатися, що М.Мельниченко нормально почуваєся та адекватно на все реагує. “Миколу Мельниченка звинувачують в абсурдних речах. Його звинувачують у тому, що він розкрив державну таємницю. Вибачте, якщо людина стала свідком і розповіла про злочини високопосадовців і при цьому стає злочинцем, то грош ціна такій демократії”, - додала вона.
Н.Розинська висловила переконання, що вже найближчим часом вдасться довести невинуватість М.Мельниченка. “Дуже скоро ми доведемо в суді, що всі ці звинувачення абсурдні”, - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ затримали М.Мельниченка.
За даними прес-центру СБУ, його було затримано на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва.
Як нагадали в СБУ, М.Мельниченка було оголошено в міжнародний розшук, Оскільки слідчим управлінням СБУ за поданням Генеральної прокуратури розслідується кримінальна справа стосовно М.Мельниченка.
У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи екс-майор М.Мельниченко був оголошений у розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень. 26 грудня Печерський райсуд визнав законним порушення Генпрокуратурою в 2001 справи проти М.Мельниченка. Його захист оскаржив дане рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив його в силі.
За даними ЗМІ, М.Мельниченко перебував в Ізраїлі, і ця країна відмовилася його видавати. У березні він сам заявляв, що знаходиться в США.
3 серпня М.Мельниченко був затриманий в аеропорту Неаполя (Італія) за ордером, виданим українським бюро Інтерполу.
14 серпня М.Мельниченка було звільнено із в'язниці Неаполя.