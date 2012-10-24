Розинська: Захист спробує добитись звільнення Мельниченка під підписку

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН, коментуючи затримання М.Мельниченка в аеропорту «Бориспіль».

“Ми будемо говорити про підписку про невиїзд. Але навіть цей запобіжний захід я вважаю неадекватним, тому що людина сама повернулася до України”, - сказала Н.Розинська.

Вона повідомила, що знала про намір М.Мельниченка повернутися до України. “Я точно знала, що він повернеться до України. Ми з ним про це щодня спілкувалися по скайпу. Але він як справжній офіцер це приховував”, - сказала вона. За її словами, точну дату повернення М.Мельниченко їй не називав. “Але те, що це станеться ще до виборів, я знала”, - сказала Н.Розинська.

Вона зазначила, що не очікувала на приліт екс-майора саме сьогодні, так само, як і на його арешт. “Такого швидкого ровитку подій я не очікувала”, - сказала Н.Розинська.

За її словами, М.Мельниченка доправлять до СІЗО СБУ, і зараз з М.Мельниченком перебуває його адвокат Микола Неділько. “Микола Неділько зв'язався терміново зі мною, і я почула голос Миколи і переконалася, що все добре. Я навіть мала змогу поговорити зі слідчим СБУ, який затримав Миколу. Я сказала: Не дай Бог, з голови Миколи впаде хоча б одна волосина, не дай Бог йому щось вколять”, - розповіла Н.Розинська.

Вона також зауважила, що найближчим часом поїде до СІЗО, аби переконатися, що М.Мельниченко нормально почуваєся та адекватно на все реагує. “Миколу Мельниченка звинувачують в абсурдних речах. Його звинувачують у тому, що він розкрив державну таємницю. Вибачте, якщо людина стала свідком і розповіла про злочини високопосадовців і при цьому стає злочинцем, то грош ціна такій демократії”, - додала вона.

Н.Розинська висловила переконання, що вже найближчим часом вдасться довести невинуватість М.Мельниченка. “Дуже скоро ми доведемо в суді, що всі ці звинувачення абсурдні”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ затримали М.Мельниченка.

За даними прес-центру СБУ, його було затримано на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва.

Як нагадали в СБУ, М.Мельниченка було оголошено в міжнародний розшук, Оскільки слідчим управлінням СБУ за поданням Генеральної прокуратури розслідується кримінальна справа стосовно М.Мельниченка.

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи екс-майор М.Мельниченко був оголошений у розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень. 26 грудня Печерський райсуд визнав законним порушення Генпрокуратурою в 2001 справи проти М.Мельниченка. Його захист оскаржив дане рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив його в силі.

За даними ЗМІ, М.Мельниченко перебував в Ізраїлі, і ця країна відмовилася його видавати. У березні він сам заявляв, що знаходиться в США.

3 серпня М.Мельниченко був затриманий в аеропорту Неаполя (Італія) за ордером, виданим українським бюро Інтерполу.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено із в'язниці Неаполя.