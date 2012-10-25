Посольство США в Україні проти втягування його в «аматорські провокації»

Як повідомили УНІАН у відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні, до Посольства звернулось видання "Известия" за проханням прокоментувати аматорську пропагандистську публікацію на маловідомому вебсайті, що намагається змалювати нібито нелегальні контакти посольства з українськими опозиційними партіями.

В Посольстві зазначили, що згідно зі стандартною дипломатичною практикою, диппредставництво США регулярно зустрічається з лідерами основних політичних партій, як проурядових, так і опозиційних. Посольство не надає фінансової підтримки жодним партіям.

«На жаль, у передвиборчий період вже не дивує те, що деякі особи, які за всяку ціну просувають свої політичні інтереси, намагаються вплутувати до своїх провокацій навіть іноземні уряди», - зазначили в посольстві.

Як відомо, в інтернеті з'явився провокативний сюжет про те, що фальшиві помічники американського сенатора пропонують головним українським опозиціонерам гроші на революцію після виборів 28 жовтня. Сьогодні фільм був показаний на Першому національному телеканалі з вказуванням його замовником кандидата по мажоритарному округу №220 Ганни Федорченко.