Тягнибок розкрив секрет свого феноменального успіху

Тягнибок очікував на високий результат своєї політичної сили. Про це він сказав в ефірі "1+1", коментуючи результати екзит-полів, пише ТСН.ua.

"Ми очікували саме на такий результат. Придворні соціологічні служби занижували рейтинг "Свободи", не пускаючи її за 5%-вий бар'єр, щоб розчарувати нашого виборця.

Але, як зясувалося, це тільки роздратувало виборця "Свободи", він став більш мобілізованим", - сказав Тягнибок. "Це абсолютно природний результат. Ми є принциповими, ми є послідовними, і сьогодні виборець це оцінив", - додав він. За його словами, ці вибори показали дуже важливий момент, що сумарно представники опозиції набрали більше голосів, ніж представники влади. "Успіхом для нас буде, якщо в результаті остаточного підрахунку голосів нам вдасться обійти комуністів, багато екзит-полів саме це й показують", - сказав лідер "Свободи".

Він закликав своїх виборців не розслаблятись, попросив їх максимально мобілізуватись, щоб захистити результат "Свободи" від фальсифікацій під час підрахунку голосів.

"Незважаючи на те, що екзит-поли показали один результат, ми розуміємо, що влада собі рахує по-іншому", - зазначив Тягнибок.

Як повідомлялось, екзит-поли засвідчили, що ВО "Свобода" впевнено пройшла у парламент, набравши більше 10% голосів виборців.