На Луганщині розгромили дільницю: міліціонер, захищаючи бюлетені, ліг на них

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у виборчому штабі кандидата-мажоритарника Валерія Мошенського.

За їхніми даними, сьогодні вранці розгромлено дільницю №440898 (приміщення навчально-виховного комплексу №1). У приміщення ввірвалися десять осіб, побили вікна, пошкодили коробки з документацією, хотіли порвати бюлетені. Цього не сталося, оскільки співробітник міліції просто ліг на них. За цим фактом довірена особа В.Мошенського Сергій Еделєв звернувся в прокуратуру області.

Також, за інформацією штабу у виборчому окрузі №108 (м. Перевальськ) члени дільничних комісій та охорона бояться виходити з виборчих дільниць. Біля дільниць, зокрема 316, 319, 326, 318, чергували по 10-15 людей відповідної зовнішності. Дотепер в окружну комісію надійшла документація не з усіх дільниць, повідомили в штабі.