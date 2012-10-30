Азаров розповів послу США, що свідчить про чесність українських виборів

Прем’єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола Азаров вважає високий ступінь співпадіння офіційних результатів виборів Центрвиборчкому, exit-poll та соцопитувань на парламентських виборах 2012 року класикою чесного і демократичного волевиявлення громадян.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з послом США в Україні Джоном Теффтом, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

М.Азаров сказав: “Дані, оприлюднені на сайті ЦВК, в цілому співпадають із даними exit-poll і тими даними, які були представлені соціологами. Це класичний приклад проведення вільних, демократичних виборів. Про які фальсифікації можна говорити, якщо практично повністю співпали офіційні дані з даними exit-poll?».

Прем’єр наголосив, що уважно вивчає звіти, повідомлення та оцінки спостерігачів, які оприлюднюються.

«Для нас надзвичайно важливі об’єктивні оцінки, і ми робимо з них висновки для того, аби поліпшити в майбутньому практику проведення демократичних виборів. І ми вдячні спостерігачам за їхні оцінки та зауваження. Водночас, коли нам пред’являють претензії, я б хотів, щоб такі претензії були предметними. У деяких звітах я не побачив жодного конкретного прикладу порушень. І я був би вдячний місіям, щоб вони надали нам такі конкретні приклади - щоб ми могли в них об’єктивно розібратися», - наголосив М. Азаров.

Він також висловив переконання у тому, що саме завдяки чесним виборам Партії регіонів вдалося на них перемогти.