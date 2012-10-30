Член ЦВК: до електронної системи «Вибори» вносяться «фантомні» результати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила сьогодні під час засідання з прийомупротоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня.

«Є цілий перелік округів, в яких мають місце розбіжності між введенням в інформаційно-аналітичну систему «Вибори» і протоколами з мокрими печатками та підписами членів виборчих комісій. Таких округів по Україні досить багато», - сказала Ж.Усенко-Чорна.

Заступник голови ЦВК запропонувала перевіряти протоколи дільничних виборчкомів про підсумки голосування для того, щоб такі розбіжності можна було своєчасно виявити.

Ж.Усенко-Чорна підкреслила, що кількість протоколів дільничних виборчих комісій була обмеженою, кожен з них мав відповідну нумерацію. «Необхідно, щоб ми могли фізично їх оглянути, щоб не було фантомних даних або потьомкінських сіл», - наголосила вона.

На засіданні, яке розпочалося о 12.00, ЦВК прийняла протоколи двох окружних виборчих комісій – однієї з Донецької області та однієї з Полтавської області. Зараз у засіданні ЦВК оголошено перерву.