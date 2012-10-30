Довгий вважає, що його виборців обдурили

Про це йдеться у зверненні О.Довгого до мешканців Дніпровського району столиці.

«Не дивлячись на те, що зранку понеділка біля моїх приймалень стояли сотні людей, обурених попередніми результатами голосування, а телефони розривалися від дзвінків з інформацією про численні порушення й фальсифікації, за якими стоять мої опоненти, я вважаю, що вибори закінчилися. Втягуватися в процес оскарження результатів я не збираюся. Здійснювати тиск на членів ОВК та журналістів, як це роблять мої опоненти, я теж не маю наміру. Ми вели чесну кампанію і не готувалися до фальсифікацій і підкупу, які використали проти нас. Для мене цінність депутатського значка не може зрівнятися із втратою принципів і честі. А тому такі методи для мене є неприйнятними», - заявив О.Довгий.

Він закликав членів ОВК якнайшвидше закінчити прийом протоколів і опублікувати офіційні результати голосування.

При цьому О.Довгий заявив, що «рівень фальсифікацій з боку опонентів відверто вражає».

«Впевнений, підтвердженням того, що дніпровчани 28 жовтня були обдурені, стане час, оскільки перемогу отримав кандидат, чиє ім'я більшість виборців вперше побачили в бюлетенях. Але я приймаю офіційні результати цих виборів, бо переможців не судять», - наголосив він.

Довідка УНІАН. За даними оприлюдненими на сайті ЦВК, окружна виборча комісія № 214 опрацювала майже 84% протоколів. За Віктора Чумака, який балотувався в окрузі від партії «УДАР», проголосувало 38,82% виборців, за О.Довгого – 33,89%.