Голоси на окрузі Терьохіна-Лисова перерахують (виправлено)

Про це пише Українська правда з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Київський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Об’єднаної опозиції і підтвердив незаконне рішення суду першої інстанції, який зобов’язував ОВК 211 перерахувати голоси на понад 40 дільницях у цьому виборчому окрузі", - сказано в повідомленні.

Станом на 19:00 суд розглядає "аналогічну апеляцію по округу Ксенії Ляпіної", інформує об’єднана опозиція.

"Батьківщина" закликає всіх громадян прийти сьогодні ввечері під ОВК 211 (40-річчя Жовтня, 22/1) та ОВК 216 (Бульвар Праці, 1/1) та разом захистити свій голос", - йдеться у повідомленні.

Раніше по округу №211 у Києві переможцем виходив Сергій Терьохін, а по округу №213 – Ксенія Ляпіна.