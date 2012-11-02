Голоси на окрузі Терьохіна-Лисова перерахують (виправлено)
Київський апеляційний адмінсуд підтвердив рішення суду першої інстанції, який зобов’язував ОВК №211 перерахувати голоси на понад 40 дільницях.
Про це пише Українська правда з посиланням на прес-службу "Батьківщини".
"Київський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Об’єднаної опозиції і підтвердив незаконне рішення суду першої інстанції, який зобов’язував ОВК 211 перерахувати голоси на понад 40 дільницях у цьому виборчому окрузі", - сказано в повідомленні.
Станом на 19:00 суд розглядає "аналогічну апеляцію по округу Ксенії Ляпіної", інформує об’єднана опозиція.
"Батьківщина" закликає всіх громадян прийти сьогодні ввечері під ОВК 211 (40-річчя Жовтня, 22/1) та ОВК 216 (Бульвар Праці, 1/1) та разом захистити свій голос", - йдеться у повідомленні.
Раніше по округу №211 у Києві переможцем виходив Сергій Терьохін, а по округу №213 – Ксенія Ляпіна.