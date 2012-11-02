Анонім «замінував» проблемний окружком у Києві

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС в Києві, наголосивши, що повідомлення про замінування не підтвердилося.

Зокрема, як зазначили у главку міліції, о 17.40 по лінії «102» надійшло повідомлення від аноніма про закладення вибухівки у приміщенні, де розташовані ці два окружкоми.

«Оперативно-слідчі та вибухотехнічні служби без евакуації людей перевірили будівлю, не виявивши ніяких вибухонебезпечних предметів. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення», - поінформували в столичній міліції.

Як повідомляв УНІАН, в окрузі №216 триває боротьба між кандидатом від «Батьківщини» Ксенією Ляпіною та самовисуванцем Олександром Супруненком. За даними з сайту ЦВК, К.Ляпіна перемогла суперника з розривом у майже 1,5 тис. голосів.

О.Супруненко вимагає перерахунку голосів на більшості дільниць у 216 окрузі Києва.

В окрузі №214 кандидат від «УДАРу» Віктор Чумак переміг самовисуванця Олеся Довгого.