Ляпіна вимагає від Пшонки розібратися з фальсифікаціями

Народний депутат, переможець виборів у київському одномандатному виборчому окрузі №216 Ксенія Ляпіна, яка балотувалась від ОО "Батьківщина", вимагає від генерального прокурора України Віктора Пшонки порушити кримінальну справу за фактом фальсифікації підсумків голосування на виборчій дільниці №800180.

Про це повідомляє сайт партії «За Україну!».

Як зазначається у повідомленні, на цій виборчій дільниці на користь провладного кандидата, самовисуванця Олександра Супруненка у сфальсифікованому протоколі було додатково приписано 182 голоси, які «забрали» в інших кандидатів у депутати. У партії наголосили, що якщо в протоколах, які після завершення підрахунку голосів отримали всі члени дільничної виборчої комісії, кількість голосів, відданих за О.Супруненка – 382, то у підсумковому протоколі окружної виборчої комісії по цій дільниці О.Супруненку записали 574 голоси. Під час звірки підписів на первинних протоколах із виборчої дільниці виявилося, що у першому та другому примірнику протоколу про підрахунок голосів, які знаходяться в окружній виборчій комісії, підписи членів дільничної виборчої комісії №800180 було підроблено.

У зв’язку з цим К.Ляпіна звернулась до В.Пшонки з вимогою невідкладно порушити кримінальну справу за ст.158 Кримінального кодексу України щодо фальсифікації підсумків голосування на виборчій дільниці №800180 та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня К.Ляпіна заявила, що у 216-му виборчому окрузі в Києві фальсифікують дані на користь провладного кандидата та чинять тиск на членів виборчих комісій, аби ті підробляли протоколи.

За словами К.Ляпіної, на виборчій дільниці №180 за результатами голосування й протоколу ДВК саме вона перемогла в мажоритарному окрузі. У протоколі з «мокрою печаткою» зазначено, що за К.Ляпіну проголосувало 389 виборців, а за самовисуванця, народного депутата від Партії регіонів ОСупруненка - 382 голоси. Проте на офіційному сайті ЦВК значаться зовсім інші цифри, зокрема, за інформацією системи ЦВК, на цій дільниці переміг О.Супруненко, якому "віддали" 574 голоси. Крім того, стверджує К.Ляпіна, чиниться «тиск на членів виборчих комісій з вимогою давати фальшиві свідчення, або переписувати протоколи на користь Супруненка». «Сьогодні ми виявили кримінальний злочин - підміну протоколів. Дані всіх протоколів, які мають однакову юридичну силу з основними протоколами, у членів комісії не співпадають з даними в ЦВК і з протоколами, який голова дільничної комісії №180 дав в окружну виборчу комісію", - повідомляла К.Ляпіна.

За даними сайту ЦВК, К.Ляпіна перемогла в окрузі № 216, за неї проголосували 29,27% виборців.