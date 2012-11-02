Тюремники знову зробили для Тимошенко виняток

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

«Незважаючи на відсутність законодавчих умов та відповідних технічних можливостей в ЦКЛ «Укрзалізниці», сьогодні, 2 листопада, засудженій Ю.Тимошенко вчергове в якості виключення було надано можливість поспілкуватися з рідними шляхом здійснення телефонного дзвінка за допомогою мобільного зв’язку», - йдеться в повідомленні.

Розмова тривала близько 30 хвилин, додали в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі ДПтС поінформували, що 31 жовтня засудженій Ю.Тимошенко на її особисте письмове прохання як виняток було знову надано можливість поспілкуватися з рідними по телефону. Розмова тривала близько однієї години.

В цілому 30 та 31 жовтня Ю.Тимошенко тричі телефонувала родичам.

У відомстві наголосили, що ні чинним законодавством, ні технічно (зокрема в ЦКЛ №5 м.Харкова) не передбачено здійснення засудженими, які перебувають на лікуванні в медичних закладах, телефонних дзвінків.