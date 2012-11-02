Секретар краматорського окружкому заявляє, що не підписував протокол

Про це він уже заявив у прокуратуру м. Краматорська.

Як повідомив кореспонденту УНІАН С.Шандиба, 31 жовтня після 19.00 ОВК на своєму засіданні складала підсумковий протокол виборів народних депутатів України по округу. На даному засіданні був присутній і голосував він, а також член комісії Віталій Литвиненко. Однак С.Шандиба і В.Литвиненко повідомили, що мають намір підписати протокол результатів виборів з внесенням «особливої думки», в якій готові були описати зафіксовані порушення виборчого процесу в окрузі. Так, в ході голосування 28 жовтня були офіційно складені ряд актів спостерігачами, членами дільничних виборчих комісій про порушення на виборчих дільницях.

«І поки ми з Литвиненком писали, згідно з актами про виявлені порушення, свою «особливу думку» для протоколу, нам повідомили, що даний протокол уже підписаний без нас», - сказав С.Шандиба.

Він показав кореспонденту УНІАН цей протокол засідання окружної виборчої комісії, де навпроти його прізвища (секретаря комісії) було зазначено, що він «відсутній», тоді як у нього є не тільки живі свідки, але й відеозйомка підсумкового засідання даної комісії. Аналогічна ж картина і з прізвищем В.Литвиненка. С.Шандиба також сказав, що, натомість, деякі члени окружної виборчої комісії не були присутні на цьому підсумковому засіданні, але їхні підписи вже стояли в протоколах, завірених «мокрою печаткою».

Про цей факт та інші порушення цілого ряду статей виборчого закону прокурору м. Краматорська Сергію Овчаренко подано заяву, в якій підкреслено, що в порушеннях вбачаються «ознаки злочину, передбаченого ст. 158 Кримінального кодексу України».

С.Шандиба, а також екс-кандидат в народні депутати по цьому мажоритарному округу від Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Володимир Ржавський повідомили кореспонденту УНІАН, що голова ОВК № 48 Іван Полупан (депутат міськради Краматорська від Партії регіонів) «вчора вранці поїхав до Києва здавати протоколи в ЦВК, але при цьому забрав ключі від кімнати міськради, де розташована окружна комісія». Тому ОВК другий день не працює, тоді як деякі члени комісії досі не отримали на руки протоколи підсумкового засідання про результати виборів.

Довідка УНІАН. У виборчому окрузі № 48 (м. Краматорськ, Донецька область) знаходиться 89 виборчих дільниць і налічується майже 159 тисяч виборців. В окрузі балотувалися в народні депутати 7 кандидатів. За даними, оприлюдненими електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій, переміг член Партії регіонів Юрій Боярський, набравши 55,12% голосів.