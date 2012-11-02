130-а ОВК - наступна в черзі на оскарження виборів

Його представники вимагають переглянути результат підрахунку. Відповідне судове засідання відбудеться 3 листопада о 10 годині ранку.

Партія "Союз" зайняла в 130-му окрузі останнє місце, набравши 1,89%. У переможця - Ігоря Бриченка від Об'єднаної опозиції - 42,23%, на другому місці регіонал Фелікс Ольшевський з 38 відсотками. З шістьох миколаївських округів - це єдиний, де переміг кандидат опозиції, а на 132-му (первомайському) окрузі, де лідирував кандидат від "Батьківщини", а нині спалахнув гострий конфлікт - триває судовий розгляд.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, сьогодні до ЦВК доставлені оригінали протоколів з мокрими печатками зі 130 округу, і вони прийняті комісією без зауважень.