Азаров: ми впевнені в своїй перемозі

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Партія регіонів - це сильна й політично єдина команда. І ми проводимо свою лінію впевнено й гідно. Ви, можливо, помітили, хто ніхто з наших лідерів ніколи не опускається до базарного тону, огульних звинувачень, до провокацій. Це не наш метод і не наш стиль», - сказав М.Азаров.

«І тому ми впевнені в своїй перемозі, впевнені в тому, що в майбутньому парламенті у нас буде достатня більшість, і ми будемо також спокійно і впевнено проводити свою політику, незважаючи на всі ці дестабілізуючі дії опозиції», - заявив М.Азаров, додавши, що «ми також уміємо дати здачу, якщо це буде необхідно. Отже не переживайте".