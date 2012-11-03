Пилипишин пропонує "Свободі" перерахувати голоси

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live".

"Давайте припинимо цей цирк. Давайте сядемо, порахуємо, і припинимо цей страшний захід… Я прийму будь-яке рішення і оскаржувати його не буду", - зявив Пилипишин.

Він також запрпоонував Юрію Левченку спробувати за 5 років реалізувати хоча б його однорічну программу.

"Я за всю кампанію не сказав жодного поганого слова про опонента, але ми викладемо на Youtube певну інформацію про вашого кандидата. А також я хочу спитати, чому з вашої чесної трансляції в інтернеті зникли файли, де Левченко хапає протокол і передає чоловіку, що стоїть за ним", - цитує Українська правда.

Після цього Пилипишин поїхав в окружком 223 округу і озвучив аналогічну пропозицію Юрію Левченку. Але його зустріли гаслами "Ганьба!".

В окружкомі більше години триває конфлікт, чи виконувати рішення суду про перерахунок голосів на 10 дільницях, яке принесла представниця Пилипишина, оскільки за словами Романа Зварича, там немає частини супровідних документів.