Чиновник зажадав "за сприяння" 15 тисяч

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Посадовець вимагав від приватного підприємця хабара за те, що вплине на прийняття рішення про реалізацію зернозбирального комбайна, придбаного цим підприємцем на аукціоні. А також посприяє в примусовому вилученні зазначеного майна та оформленні права власності на технічний засіб.

Після одержання вказаної суми начальника управління юстиції затримано в службовому кабінеті у порядку статті ст.115 КПК України.

Сьогодні слідчий прокуратури Теофіпольського району порушив кримінальну справу стосовно начальника одного з районних управлінь юстиції, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.