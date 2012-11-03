"Батьківщина" каже: нахабно крадуть перемогу, - і чує у відповідь те саме

Як заявив заступник керівника Центрального виборчого штабу об’єднаної опозиції Сергій Пашинський, продовжуються фальсифікації на користь провладного кандидата Олександра Домбровського.

"Ми дізналися, що Центральна виборча комісія всупереч закону про вибори народних депутатів змінила голову окружної виборчої комісії №11 у Вінниці і замість Сергія Сітарського, який представляв "Батьківщину", призначила головою представника влади Ольгу Стадник", - повідомив Пашинський, якого цитує прес-служба ООБ.

За його словами, таким чином було відкрито дорогу для фальсифікації на користь провладного кандидата.

"Буквально за 15 хвилин роботи призначеного голови виборчої комісії була дана незаконна команда на перерахунок бюлетенів, і за цей же короткий час вже визнано недійсними 380 бюлетенів за опозиційного кандидата Наталію Солейко", - цитує Українська правда.

На момент обробки ЦВК 83,6% протоколів в окрузі Солейко випереджала Домбровського на 487 голосів. У середу "Батьківщина" зявляла про знищення бюлетенів Солейко в приміщенні ОВК.

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Зі свого боку кандидат-самовисуванець, депутат Вінницької обласної ради Олександр Домбровський заявляє, що Об'єднана опозиція "Батьківщина" вдається до порушення законодавства, щоб забезпечити перемогу.

Про це О.Домбровський заявив на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема він повідомив, що цей виборчий округ став полігоном для застосування найбрудніших технологій, чорного піару і використання сили як останнього аргументу.

"Підрахунок голосів йшов з численними порушеннями з боку голови ОВК, який відмовляється навіть виконувати рішення комісії. Ми маємо на руках копії протоколів, які приймалися комісією, де результати на окремих дільницях спотворені. Приймаються бюлетені в розірваних коробках. Ті ж сили, які поширювали листівки з чорним піаром, організовують провокації в ОВК, приписуючи ці дії мені ", - заявив О.Домбровський.

Він звернувся до лідерів Об'єднаної опозиції з проханням "зупинити такі дії та дати належну оцінку місцевим представникам партії, поведінка яких кидає тінь на політичну силу, за яку я агітував, поважаю і підтримую". О.Домбровський переконаний, що сильна і чесна політична сила повинна відмежуватися від людей, які «керуються тільки власними амбіціями і нехтують будь-якими моральними принципами».

За словами О.Домбровського, в окрузі № 11 зафіксовані численні порушення, які спотворюють результат голосування виборців, тому він вимагає проведення чесного і відкритого перерахунку голосів.