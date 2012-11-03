На Хрещатик вивели військову техніку (фото)

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Хрещатиком урочистим маршем пройшли зведений оркестр Міністерства внутрішніх справ, ансамбль барабанщиць Національної академії внутрішніх справ, курсанти НАВС у формі піхотинців та льотчиків часів Великої Вітчизняної війни та в сучасному форменому одязі, парадний розрахунок ліцею ім. Ярослава Кондратьєва, курсанти факультету внутрішніх військ НАВС, військовослужбовці Внутрішніх військ та спеціальний батальйон «Почесна варта», який, крім того, порадував глядачів показовим виступом.

Під час параду було продемонстровано зразки історичної військової техніки та автомобілів, що використовувалась за часів Великої Вітчизняної війни: командирський «Вілліс», ГАЗ-67, ЗІС-6 «Катюша», «Студебекер», ЗІС-3 та інші.

Показові виступи продемострували підрозділи спеціального призначення «Титан», «Кобра», «Сокіл», «Омега», а також кінологічна служба та кінна міліція.

Завершив програмусвятковий концерт Національної академії внутрішніх справ та Академічного ансамблю пісні і танцю МВС України.