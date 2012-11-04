Опозиція завтра збирається на мітинг під ЦВК

У понеділок, 5 листопада, біля Центральної виборчої комісії розпочнеться мітинг протесту проти фальсифікацій на виборах до Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Фронт Змін".

«Сьогодні влада нахабно фальсифікує вибори на округах, де перемагають опозиційні кандидати. Для підробки результату на користь провладних кандидатів без суду та слідства скасовується волевиявлення десятків тисяч громадян, знищується виборча документація, а на людей, які захищають своє право голосу, кидаються бригади «братків» і штурмові загони. Влада з кров’ю вибиває потрібний їй результат», - говориться в повідомленні.

Відтак, Об’єднана опозиція закликає представників опозиційних сил, всіх небайдужих до долі країни прийти під ЦВК і захистити свій вибір.