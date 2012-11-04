У міліції кажуть, що журналістів ТВі не били

Міліція спростовує інформацію про побиття знімальної групи телеканалу ТВІ на виборчому окрузі №11 у Вінниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МВС у Вінницькій області, близько 9-ї години ранку голова ОВК оголосила технічну перерву та попросила усіх присутніх в залі засідання учасників виборчого процесу та журналістів покинути приміщення.

«Попри це п’ятеро осіб, серед яких були 2 народні депутати та особи, які назвалися журналістами телеканалу, намагалися увірватися до зали засідань. Журналісти не надали жодних посвідчень та не мали відповідної акредитації», - стверджують у міліції.

На зауваження голови комісії вони не відреагували, відтак голова ОВК звернулась по допомогу до правоохоронців, які завадили вказаним особам увійти до приміщення, де перебували члени ОВК.

«Співробітники «Беркуту» загородили прохід до зали засідань, жодних силових заходів до вказаних осіб не застосовували», - повідомили в обласному главку міліції.

Зазначається також, що після цього оператор телеканалу мав змогу знімати те, що відбувається в приміщенні зали засідань ОВК під час технічної перерви з коридору через скляні двері.

Так само біля приміщення зали засідань перебували представники ОБСЄ, які спостерігали за тим, що відбувається. Щодо них не чинилося ніякого тиску з боку працівників міліції.

«До правоохоронних органів не надходило жодних заяв від представників ЗМІ про побиття чи перешкоджання їхньої діяльності. Міліція діяла в межах правового поля, не втручаючись у виборчий процес», - запевнили в облуправлінні МВС.

Як повідомляв УНІАН, за словами журналіста телеканалу ТВі Любомира Ференца, знімальну групу телеканалу ТВі було побито у Вінниці на окрузі №11 при намаганні журналістів потрапити до зали засідань.