Уряд розпорядився відремонтувати «Феофанію» за 465 мільйонів
15:33, 06 листопада 2012Політика
790 0
Кабмін затвердив проект капітального ремонту клініки “Феофанія”.
Лікарня Феофанія. Фото з сайту Відомості.UA.
Кабінет міністрів України затвердив проект капітального ремонту з переоснащенням лікувального корпусу № 3 клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами у Голосіївському районі Києва.
Текст відповідного розпорядження № 858-р розміщено на Урядовому порталі.
На тему: Депутатам і чиновникам купили томограф за 32 мільйони
Проект поданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розроблений товариством з обмеженою відповідальністю “ДМ-Проект” і рекомендований до затвердження державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Мінрегіональногобуду.
Загальна кошторисна вартість будівництва - 465 млн 777,056 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter