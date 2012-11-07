Канадський університет видав «Хрестоматію Голодомору»

Проце УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Книга складається з шести розділів у вигляді статей з широким поясненням: наукові та правові оцінки; висновки суддів та резолюції; свідчення очевидців та спогади; покази свідків, які вижили, їхні щоденники та листи; документи СРСР, України, Англії, Німеччини, Італії та Польщі; літературні праці. Кожен розділ містить передмову із зауваженнями, які описують контент. Книга також має путівник для подальшого вивчення матеріалу та карту.

Авторами книги є професор політичних наук Ратгерського університету (США), спеціаліст по Україні, Росії та СРСР Олександр Мотиль та заступник директора Канадського інституту українських наук Університету Альберти (Канада) Богдан Клід.

«Окрім пролиття світла на цю людську катастрофу, масштаби якої не були відомі до розпаду Радянського Союзу, ця книга надає достатньо доказів, щоб визнавати Голодомор геноцидом, скоєним Сталіним та його підлеглими», - йдеться у передмові збірки.

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Історик Володимир В’ятрович, член Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, зазначив: «Українськими істориками та юристами пророблено велику роботу з віднайдення матеріалів, що висвітлюють організацію та наслідки Голодомору, підготовлено серйозні аналітичні роботи, котрі відтворюють його перебіг, обґрунтовують його оцінку як геноциду. Результати цієї роботи наразі ще мало відомі поза межами нашої країни. Тому англомовне видання, яке включає джерельні матеріали та дослідження, є хорошим способом відкрити страшну правду про Голодомор світові».

Він підкреслив, що поява цієї книги свідчить про зростання інтересу західних науковців до історії Голодомору. Зокрема, В.В’ятрович нагадав, що цій темі присвятили свої книги відомі дослідники Норман Наймарк та Тімоті Снайдер.