Беркут у Каневі напав на окружком і виніс печатку

Про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шевченко, який перебуває на місці події, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Близько 5-ї ранку в будівлю окружкому увірвалися працівники спецпідрозділу «Беркут», а голова комісії Максим Онищенко незаконно відкрив сейф, у якому зберігалася документація», - сказав він.

«На виході з будівлі «Беркут» просто розкидав людей. Вони разом з головою комісії і документами скочили у автобус і поїхали у Київ здавати їх у ЦВК», - стверджує А.Шевченко.

За його словами, такі дії абсолютно незаконні.

«По-перше, окружком №197 не завершував свою роботу. Вони не затверджували жодних документів на цьому окрузі і зрозуміло, що комісія не може подавати їх до Києва», - наголосив народний депутат.

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«По-друге, є чітко визначений законом порядок транспортування виборчої документації, який зухвало порушили», - сказав він.

На думку А.Шевченка, «у Б.Губського, який програв вибори кандидату від «Батьківщини» Леоніду Даценку, здали нерви».

«Він, очевидно, розуміє, що законний підрахунок протоколів і бюлетенів підтвердить перемогу Даценка», - сказав він.

«На жаль, це свідчить про те, що влада хоча і неодноразово казала, що не втручається у виборчий процес, вона прямо у ньому задіяна, тому що фактично допомогла команді Губського здійснити злочин», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, в окрузі №197 з центром у місті Канів Черкаської області, за даними сайту ЦВК, переміг самовисуванець, народний депутат Б.Губський. Альтернативний підрахунок голосів Об’єднаної опозиції засвідчив перемогу висуванця ВО "Батьківщини" Леоніда Даценка.

5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.