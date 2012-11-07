Магера каже, що проводити перевибори по всій Україні немає підстав
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера вважає безпідставними політичні вимоги про проведення повторних виборів по всій Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив сьогодні журналістам у ЦВК.
"Треба з повагою ставитися до заяв політиків, але зі свого боку скажу: по абсолютній більшості одномандатних округів не має підстав проводити повторні вибори. Звісно, у нашій країні є такі поважні інституції, як Конституційний cуд, Верховна Рада України, які можуть прийняті рішення, і їх рішення будуть обов’язкові для виконання", - сказав А.Магера.
На його думку, повторні вибори повинні відбутися лише у проблемних округах. "Таких округів на даний момент п’ять. Відносно них треба працювати і далі думати, яким чином гарантувати виборчі права громадянам", - зазначив він.
При цьому, за словами А.Магери, результати голосування за партійними списками у всіх проблемних округах будуть враховані Центральною виборчою комісією під час встановлення результатів виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі. "Результати голосування за партійними списками збігаються у цих округах. Там немає сумнівів. Сумніви стосуються лише мажоритарників", - наголосив заступник голови ЦВК.
Член ЦВК Михайло Охендовський заявив, що ЦВК не буде встановлювати результати виборів в 5 проблемних округах.
"Ухваливши свою постанову, ЦВК вже чітко зайняла позицію, що протоколи по цих округах підписуватися не будуть. Результати виборів у 5 округах встановлюватися не будуть. Результати будуть встановлені в 220 округах з 225", — наголосив Охендовський.
Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).
"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223 та звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах", - йдеться у рішенні ЦВК.
6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, якою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п’яти одномандатних округах: №№94, 132, 194, 197 та 223.