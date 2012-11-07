Магера каже, що проводити перевибори по всій Україні немає підстав

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив сьогодні журналістам у ЦВК.

"Треба з повагою ставитися до заяв політиків, але зі свого боку скажу: по абсолютній більшості одномандатних округів не має підстав проводити повторні вибори. Звісно, у нашій країні є такі поважні інституції, як Конституційний cуд, Верховна Рада України, які можуть прийняті рішення, і їх рішення будуть обов’язкові для виконання", - сказав А.Магера.

На його думку, повторні вибори повинні відбутися лише у проблемних округах. "Таких округів на даний момент п’ять. Відносно них треба працювати і далі думати, яким чином гарантувати виборчі права громадянам", - зазначив він.

При цьому, за словами А.Магери, результати голосування за партійними списками у всіх проблемних округах будуть враховані Центральною виборчою комісією під час встановлення результатів виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі. "Результати голосування за партійними списками збігаються у цих округах. Там немає сумнівів. Сумніви стосуються лише мажоритарників", - наголосив заступник голови ЦВК.

Член ЦВК Михайло Охендовський заявив, що ЦВК не буде встановлювати результати виборів в 5 проблемних округах.

"Ухваливши свою постанову, ЦВК вже чітко зайняла позицію, що протоколи по цих округах підписуватися не будуть. Результати виборів у 5 округах встановлюватися не будуть. Результати будуть встановлені в 220 округах з 225", — наголосив Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223 та звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах", - йдеться у рішенні ЦВК.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, якою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п’яти одномандатних округах: №№94, 132, 194, 197 та 223.