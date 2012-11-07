ЗМІ: Литвина покликали у ПР

Як повідомили «Коментарям» джерела у Верховній Раді, всім самовисуванцям, які стали депутатами за одномандатними округами, наполегливо рекомендували вступити в Партію регіонів. Про це натякнули і нинішньому спікеру парламенту Володимиру Литвину, який балотувався в народні депутати від Народної партії.

За словами джерела, подібна пропозиція мотивувалася тим, що нові депутати зможуть отримати преференції тільки в разі, якщо вступлять до лав «регіоналів» і поповнять фракцію ПР. При цьому їм було дано зрозуміти, що ніяких самостійних фракцій і депутатських груп створювати не слід.

Як повідомлялося, за підсумками парламентських виборів народними депутатами України стали 113 висуванців Партії регіонів. По двох округах - № 94 і № 132 - де балотувалися «регіонали» Тетяна Засуха та Віталій Травянко, відбудуться повторні вибори.