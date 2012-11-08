Власенко: влада перекладає відповідальність за життя Тимошенко

Про це заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини»

«Не треба німецьким лікарям нікуди їхати, щоб вирішувати, як лікувати Юлію Тимошенко, бо вони вже тричі робили з цього приводу офіційні письмові заяви. Треба створити умови, в яких німецькі лікарі зможуть лікувати Юлію Володимирівну. І все», - зазначив С.Власенко.

Він нагадав, що ці офіційні заяви німецьких лікарів неодноразово були передані в пенітенціарну службу, Качанівську колонію, МЗС, Міністерство охорони здоров‘я та харківську лікарню «Укрзалізниці».

«Однак в умовах, які штучно створені пенітенціарною службою за вказівкою Януковича, лікування є неможливим, оскільки порушується базовий принцип конфіденційності у стосунках між лікарем та пацієнтом та унеможливлюється нормальне проведення медичних процедур», - зазначив захисник.

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С.Власенко нагадав, що «німецькі лікарі у своїх неодноразових офіційних заявах висловлювали обурення цілодобовим спостереженням за Юлією Тимошенко та появою 18 жовтня в Інтернеті відео з процедурного кабінету, знятого прихованою камерою, що є конфіденційною медичною інформацією і є порушенням основних прав людини та знаходиться за межею моральності».

За його словами, «німецькі лікарі готові лікувати Юлію Тимошенко будь-де, де будуть створені належні умови для ефективного лікування, де не буде порушуватися принцип конфіденційності. Це може бути і клініка «Шаріте», як запропонували німецькі лікарі, і будь-який інший медичний заклад. Головне, щоб не порушувалися принципи, якими керується увесь цивілізований світ».

«Не треба цинічно перекладати відповідальність за життя та здоров‘я Юлії Володимирівни на німецьких лікарів, не треба вчергове та безпідставно вимагати їх приїзду», - наголосив захисник.

За словами С.Власенка, «особисту та персональну відповідальність за життя та здоров‘я лідера опозиції несе Віктор Янукович, який особисто приймав рішення про незаконне ув‘язнення Юлії Тимошенко, особисто ухвалював рішення про ненадання їй медичної допомоги та особисто давав вказівки створити умови, які унеможливлюють нормальне лікування».

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Як повідомляв УНІАН, 7 листопада адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив, що стан здоров’я екс-прем’єра, яка 10-й день голодує, різко погіршився.

Водночас він сказав, що Ю.Тимошенко не збирається припиняти голодування, поки громадськість та міжнародна спільнота не визнає, що вибори були сфальсифіковані.

«Вона все-таки буде продовжувати голодування, доки не будуть визнані фальсифікації», - сказав О.Плахотнюк.

У свою чергу українські спеціалісти ухвалили рішення повторно звернутися до лікуючих лікарів Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте», щоб запросити їх прибути в Харків та надати свої рекомендації «щодо подальшого медичного супроводу пацієнтки», повідомили напередодні у ЦКЛ «Укрзалізниці».

Українські лікарі також висловили сподівання, що німецькі спеціалісти переконають Ю.Тимошенко завершити голодування.