Лікарі МОЗ нагадали Тимошенко, що голодування шкодить здоров'ю

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, сьогодні, 6 листопада, відмовилася від проведенні медичного огляду лікарями Міністерства охорони здоров’я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті харківської ЦКЛ «Укрзалізниці».

Лікарі медичної комісії МОЗ «запропонували Ю.Тимошенко медичний огляд задля визначення шляхів подальшого медичного супроводу, вироблення медичних рекомендацій».

«Як і раніше, від медичного огляду Ю.Тимошенко відмовилася. Відбулася лише співбесіда з членами медичної комісії та лікарями ЦКЛ «Укрзалізниці», - йдеться в повідомленні лікарні.

За інформацією сайту медзакладу, лікарі надали свої рекомендації щодо медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування, додержання рухового та питного режимів в найближчі дні. Медики МОЗ також «наполегливо рекомендували» Ю.Тимошенко негайно завершити голодування.

У ЦКЛ «Укрзалізниці» зазначили, що українські спеціалісти ухвалили рішення повторно звернутися до лікуючих лікарів Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте», щоб запросити їх прибути в Харків та надати свої рекомендації «щодо подальшого медичного супроводу пацієнтки». Українські лікарі також висловили надію, що німецькі спеціалісти переконають Ю.Тимошенко завершити голодування.

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«Враховуючі вищезазначене, а також той факт, що лікуючими лікарями Ю.Тимошенко є лікарі німецької клініки «Шаріте», члени медичної комісії МОЗ прийняли рішення знову звернутися до німецьких колег. Українська сторона запрошує лікарів Ю.Тимошенко найближчими днями прибути в Україну з метою огляду, обстеження та розробки рекомендацій щодо подальшого медичного супроводу пацієнтки. Українські лікарі мають надію, що фахівці клініки «Шаріте» додатково вплинуть на Ю.Тимошенко, щоб вона завершила процес голодування», - говориться в повідомленні лікарні.

Лікарі МОЗ також наголосили, що «діють виключно в інтересах пацієнтки, і продовжують вживати усіх можливих заходів з метою переконання Ю.Тимошенко відмовитися від політично мотивованого голодування та продовжити належне лікування».

Члени медичної комісії констатували, що Ю.Тимошенко не виконує лікувальні призначення німецьких лікарів, і це не дає змогу здійснювати реабілітаційний процес.

У коментарі кореспондентові УНІАН адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк наголосив, що на сьогодні не вбачає необхідності приїзду німецьких медиків.

«Говорити, що є необхідність приїзду німецьких лікарів, поки немає підстав тому, що вони свою думку з приводу можливості проведення подальшого лікування в умовах ЦКЛ вже висловили. Є письмова заява лікарів. Я, наприклад, такої необхідності поки не вбачаю, хоча інформації достовірної про те, чи будуть вони приїздити, в мене немає», - сказав О.Плахотнюк.