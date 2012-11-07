Адвокат: Стан здоров’я Тимошенко різко погіршився

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Стан Юлії Володимирівни різко погіршився. На сьогодні вона майже не встає», - сказав О.Плахотнюк.

Він додав, що екс-прем’єру дуже важко пересуватися. На думку адвоката, погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко може бути пов’язане як із голодуванням, що триває 10-й день поспіль, так і з тим, що вона не приймає ніяких лікувальних процедур.

О.Плахотнюк додав, що Ю.Тимошенко не збирається припиняти голодування, поки громадськість та міжнародна спільнота не визнає, що вибори були сфальсифіковані.

«Вона все-таки буде продовжувати голодування, доки не будуть визнані фальсифікації», - сказав О.Плахотнюк.