Голова ЦВК хоче засудити суддів з округу Засухи

Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявляє про намір ініціювати розгляд на засіданні Вищої ради юстиції питання про притягнення до відповідальності трьох суддів Київського окружного адміністративного суду, які ухвалили рішення про визнання недійсними результатів голосування на виборах народних депутатів на 27 виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі № 94 (Обухів, Київська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Шаповал повідомив сьогодні на засіданні ЦВК після оголошення офіційних результатів виборів у 34-х одномандатних виборчих округах.

"Я, як член Вищої ради юстиції, буду ставити питання про притягнення суддів (до відповідальності) за порушення присяги", - сказав В.Шаповал.

Голова ЦВК нагадав, що судді Київського окружного адміністративного суду ухвалили рішення про визнання недійсним голосування на 27-ми виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 94. На його думку, судді проігнорували положення українського законодавства про застосування практики рішень Європейського суду з прав людини.

"У рішенні Європейського суду у справі "Ковач проти України", яке було ухвалено 7 лютого 2008 року, міститься дуже важливе положення, яке є обов’язковим для суддів держав, які підписали відповідну конвенцію. На моє переконання, як члена Вищої ради юстиції, суд проігнорував положення закону про виконання рішень Європейського суду з прав людини", - заявив В.Шаповал.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ОВК №94 на Київщині оголосила переможцем кандидата від Партії регіонів Тетяну Засуху.

Разом з тим в Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили про фальсифікації, підкресливши, що «ОВК № 94 в порушення усіх процедур, без обговорення і навіть голосування склала підсумковий протокол, у який вписала перемогу Т.Засухи, хоча на цьому окрузі з відривом у майже 10 тисяч голосів переміг представник «Батьківщини» Віктор Романюк».

В опозиції також наголосили, що «члени комісії без проведення розгляду, без прийняття скарг, без голосування визнали недійсним голосування на 27 дільницях округу, таким чином просто скасувавши волевиявлення близько 30 тисяч жителів області».

6 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня та необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах, серед яких округ № 94 (Обухів, Київська область).

9 листопада Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову «Батьківщини» щодо визнання протиправною та скасування постанови ОВК № 94 про визнання недійсними голосування на 27 дільницях.