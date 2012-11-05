ЦВК «освятила» перемогу Засухи

Як передає кореспондент УНІАН, відомості, внесені до протоколу про результати голосування в окрузі, на засіданні ЦВК оголошував голова ОВК В'ячеслав Мартинюк (фракція Народної партії у Верховній Раді).

Зокрема, у виборчому окрузі № 94 Партію регіонів підтримали 21,39% виборців, "Батьківщину" – 38,01%, "УДАР" – 16,43%, КПУ – 6,48%, ВО "Свобода" – 9,05%.

За мажоритарною системою переможцем стала представник Партії регіонів Тетяна Засуха – 41,80% голосів виборців.

Протокол ОВК підписаний 13-ма із 17-ти членів комісії, двоє відмовилися його підписувати, а ще двоє планували висловити окрему думку, проте так її і не подали.

"Оголошені головою ОВК відомості, особливо в одномандатному окрузі, жодним чином не відображають реальне волевиявлення виборців. В даному окрузі відбувався розбій, розбійний напад здійснювався за допомогою такого засобу, як судові рішення. І зараз такий розбійний напад пропонується "освятити" Центральній виборчій комісії...Ми не повинні навіть доторкатися пальцем до цього непотребу, який нам принесли. Якщо держава прийме ці протоколи, то держави не існує", - заявила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

У свою чергу заступник голови ЦВК Андрій Магера також додав, що існують підстави для того, аби вважати оголошені дані недостовірними.

Проте голова ОВК В.Мартинюк наголосив, що комісія діяла в межах повноважень, визначених законом.

Таким чином, станом на 16.45 5 листопада ЦВК прийняла паперові протоколи від 209 із 225 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ОВК №94 на Київщині оголосила переможцем кандидата від Партії регіонів Т.Засуху.

Разом з тим в Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили про фальсифікації, підкресливши, що «ОВК № 94 в порушення усіх процедур, без обговорення і навіть голосування склала підсумковий протокол, у який вписала перемогу Т.Засухи, хоча на цьому окрузі з відривом у майже 10 тисяч голосів переміг представник «Батьківщини» Віктор Романюк».

В опозиції також наголосили, що «члени комісії без проведення розгляду, без прийняття скарг, без голосування визнали недійсним голосування на 27 дільницях округу, таким чином просто скасувавши волевиявлення близько 30 тисяч жителів області».