НСЖУ засуджує ЗМІ, які на вибори видали посвідчення стороннім людям

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві НСЖУ.

У Спілці журналістів наголошують, що «практика масової видачі редакційних посвідчень є ганебною та дискредитує сучасну українську журналістику, рівень довіри до якої і так є вкрай тривожним. Норма виборчого законодавства, яка покликана забезпечити право на виконання професійних журналістських обов’язків, останнім часом активно дискредитується виборчими штабами. Особи, які не мають відношення до журналістики, користуються тимчасовими редакційними посвідченнями щоб перебувати на виборчих дільницях і округах, та заважати нормальним умовам праці комісій».

Прикро, зазначають в НСЖУ, що уможливлюють таку практику і наші колеги – редактори ЗМІ, які йдуть на масову видачу посвідчень особам, що далекі від журналістики.

НСЖУ засуджує як дії штабів, що під видом журналістів організовують перебування на дільницях своїх активістів, так і позицію ЗМІ, що сприяють їм у цьому.

«Звертаємось до справжніх журналістів, до громадських активістів, експертів, представників політичних сил та окремих кандидатів, членів виборчих комісій з проханням повідомити НСЖУ про факти користування в ході виборів сумнівними редакційними посвідченнями. Зокрема, зазначити назви ЗМІ, які видали документи журналістам», - йдеться в заяві НСЖУ.

Перелік ЗМІ, які сприяли брудним виборчим технологіям, буде оприлюднено на сайті НСЖУ та серед медіа України. Інформація приймається за телефоном 234-21-02 та електронну адресу oblik@nsju.org

Як повідомляв УНІАН, у день парламентських виборів, 28 жовтня, на Львівщині зафіксовано два випадки перешкоджання журналістами роботі дільничної виборчої комісії.

Як повідомила начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добро вольська, складено адміністративний протокол проти порушника на виборчій дільниці №78 у селі Стара Скварява Жовківського району (виборчий округ №122) за ознаками статті 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

„Чоловік прийшов на виборчу дільницю о 7.00 і пред’явив посвідчення журналіста газети „Львівський регіон” з печаткою однієї з партій. Перебуваючи у приміщенні для голосування, останній намагався безпідставно перевіряти документи спостерігачів та виборців, чим перешкоджав роботі ДВК”, - розповіла С.Добровольська.

У Львові також був зафіксований інцидент з перешкоджанням роботі ДВК чоловіком, який також пред’явив посвідчення журналіста газети „Львівський регіон”.

Як повідомила довготерміновий спостерігач ГМ „ОПОРА” у виборчому окрузі №116 міста Львова Ольга Стрелю, „на виборчій дільниці №18 (вулиця Кульчицької, 18, м. Львів) виборчого округу №116 спостерігачами „ОПОРИ” зафіксовано, що чоловік, який пред’явив посвідчення журналіста газети „Львівський регіон” (засновником газети є ЛОО Партії регіонів) допомагав жінці-виборцю порадами, за кого слід голосувати, і увійшов з нею до кабінки для голосування. Йому було зроблено зауваження одним з членів ДВК внаслідок чого між чоловіком з посвідченням журналіста та членом ДВК виник конфлікт”, - розповіла О.Стрелюк.

Вона зазначила, що працівники ДВК викликали співробітників міліції, після прибуття яких чоловік з посвідченням журналіста заявив, що член ДВК „бив його в груди і відпихав від кабінки для голосування, хоча свідки інциденту і виборці, які були присутні при цьому заявили, що працівник ДВК не бив чоловіка лише намагався перешкодити йому зайти в кабінку для голосування разом з жінкою-виборцем”.

„На місце події також прибули представники Партії регіонів, які почали захищати працівника зазначеної газети”, - відзначила О.Стрелюк.

Разом з тим, у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода” повідомили УНІАН, що „у представників газети «Львівський регіон», які прийшли спостерігати за виборами на дільницю №78 у 122 виборчому окрузі, на журналістських посвідченнях виявилися печатки не видання, а Жовківської районної організації Партії регіонів. З цього приводу міліцією складено протокол про порушення”.