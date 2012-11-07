НСЖУ стурбована: "хлопці в шкірянках" розмахують посвідченнями журналіста

Одним з елементів брудних виборчих технологій стали сфальшовані редакційні посвідчення або видані редакціями тимчасові посвідчення особам, які не мають відношення до журналістики. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко під час зустрічі з колективом редакції «Час Київщини», повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ.

«Я особисто був на одній з виборчих дільниць, де хлопці в шкірянках, із характерними зовнішніми ознаками прихильників бойових видів спорту, пред’являли редакційні посвідчення видань, про які ніхто не чув. Правоохоронці не могли ідентифікувати цих псевдо-журналістів і створити нормальні умови праці виборчої комісії. Ця технологія використовувалась в мажоритарних округах різними політичними силами», - сказав О.Наливайко.

«Нам необхідно прискорити роботу зі створення Національної прес-карти. Це, на мій погляд, єдиний варіант протидії існуючій технології», - наголосив голова НСЖУ.