Меркель: Умов для підписання асоціації з Україною наразі немає

Як повідомляється на офіційному сайті Федерального канцлера ФРН, про це А.Меркель заявила сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після проведення польсько-німецьких двосторонніх переговорів у Німеччині.

"Умов, що Угода про асоціацію може бути підписана, наразі немає, але ми перебуваємо в процесі. Коли справа доходить до нашої точки зору, ми готові її підписати, якщо будуть створені такі умови", - сказала А.Меркель.

Федеральний канцлер Німеччини наголосила, що Європейський Союз пов'язує з Україною певні очікування. "У нас є певні очікування від України. Але ми також хочемо постійного діалогу з Україною. Вона є сусідом Європейського Союзу, ми багато в чому пов'язані. Але є також ряд великих проблем, які ми можемо подолати тільки за умови взаємного діалогу один з одним. Таким чином, ми продовжуємо з Україною переговори", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, глава польського уряду Дональд Туск заявив, що сподівається на підписання в листопаді 2013 року парафованої навесні цього року Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.