Туск сподівається що асоціацію з Україною підпишуть наступного року

Про це він заявив сьогодні після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель у Берліні, повідомляє українська служба Польського радіо.

"Польський прем’єр-міністр висловив надію, що Угоду про асоціацію між Україною та ЄС буде підписано у листопаді наступного року, під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. Саме у другій половині 2013 року Литва буде головувати в ЄС", - повідомляє PR.

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Прем'єр Польщі наголосив, що має реалістичний погляд на дотримання в Україні демократичних стандартів, але додав, що і він, і канцлер Німеччини погоджуються з тим, що у взаємовідносинах з Києвом слід проявити терплячість і розуміння геополітичного розташування України.

За даними Польського радіо, А.Меркель у свою чергу сказала, що стосовно України існують конкретні очікування, а різні труднощі можна подолати завдяки діалогу.

А.Меркель заявила, що справа підписання Угоди про асоціацію – це певний процес, а Європейський Союз планує далі вести з Києвом переговори.