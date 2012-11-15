Депутати: мажоритарники, ймовірно, створять свої фракції

Про це в інтерв'ю газеті "День" (№ 207 від 14 листопада) заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв.

За його словами, більшості зараз немає ані у Партії регіонів з комуністами, ані у опозиції.

«Я думаю, Янукович собі навіть у страшному сні не міг уявити, як поводитимуться незалежні мажоритарники, які пройшли до парламенту не за підтримки Партії регіонів, а всупереч Адміністрації Президента... Ми знаємо чітко тих людей, які ніколи не підуть до Партії регіонів. З 45 самовисуванців, які пройшли до парламенту за позапартійними списками, ми таких нараховуємо, мінімум, половину. Вони не підуть до Партії регіонів», - переконаний С.Соболєв.

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За його словами, новий склад Верховної Ради буде дуже складним, і це покаже буквально перше засідання парламенту.

С.Соболєв прогнозує, що значна частина мажоритарників спробують створити свою окрему групу.

Він уточнив, що сьогодні можна говорити про 4 такі групи - «група Порошенка», «група Балоги», «група Жеваго» і «група Єремєєва». «Вони не танцюватимуть під дудку Партії регіонів», - підкреслив С.Соболєв.

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У новій Верховній Раді буде створена група чи фракція із депутатів-самовисуванців.

Про це заявила самовисуванець по округу №63 у Житомирській області Анжеліка Лабунська в ефірі 5 каналу.

"Посади не пропонують, дійсно ведуться переговори", - цитує Українська правда.

"Я думаю, що буде створена група, може фракція, дай боже, депутатів-самовисуванців", - відповіла Лабунська на запитання: куди піде Костянтин Жеваго, який теж обраний депутатом.