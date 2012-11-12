Парламентська асамблея НАТО закликає Україну розслідувати порушення на виборах

Як повідомляє Радіо «Свобода», про це йдеться у резолюції, ухваленій сьогодні на засіданні ПА НАТО у Празі.

Також учасники засідання закликали Росію і Білорусь розслідувати порушення на виборах у цих країнах.

ПА НАТО звернула увагу на проблеми у мажоритарних округах під час та після виборів в Україні і висловила стурбованість збільшенням кількості порушень.

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Парламентська асамблея НАТО закликала Україну, Росію та Білорусь втілити рекомендації «авторитетних міжнародних установ», які спостерігали за виборами в цих державах.

Крім того, ПА НАТО закликала владу трьох країн негайно звільнити «політичних в’язнів» і зміцнити верховенство права.

Парламентська асамблея НАТО також закликала уряди і парламенти країн-членів альянсу подвоїти зусилля з підтримки демократичних прагнень народів держав-членів «Східного партнерства» «із повною повагою» до суверенітету Білорусі, Грузії, Росії і України.