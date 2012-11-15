В Європарламенті розвісили фото відомих українців, яким не дали шенгенських віз

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, на засіданні “круглого столу” депутат Європарламенту Павел Залевські (група народних партій, Польща), зокрема, зазначив, що виступає за скасування візового режиму з Україною, звернувши увагу на те, що Польща як сусід України на сьогодні видає найбільше шенгенських віз українцям, що свідчить про те, що у Польщі немає сумнівів у добропорядності українських громадян.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров також зазначив, що не розуміє реальних підстав для продовження візової політики щодо України з боку ЄС.

“Якщо хтось вважає, що 20 млн євро (візових зборів щорічно – УНІАН) – є підставою для візової політики, то я маю сумніви в тому”, - сказав він.

“Чому Україна змогла зробити цей крок в 2005 році (скасувати візи для європейців – УНІАН), і чому ми не можемо отримати взаємної відповіді до цього часу?”, - додав він.

Експерт громадської ініціативи “Європа без бар’єрів” Олександр Сушко наголосив на необхідності пошуку позитивного підґрунтя для схвалення відповідних рішень серед політиків.

“Ми не скаржимося на проблеми і не обвинувачуємо когось, але ми виступаємо за якнайшвидше просування до безвізового режиму в усій Європі”, - зазначив він.

Керівник ініціативи “Європа без бар’єрів” Ірина Сушко представила результати останнього моніторингу діяльності консульських установ європейських країн в Україні, зазначивши, що на сьогодні найбільший рівень відмов для українців у візах фіксується у консульствах Італії та Нідерландів.

“Порівняно із ситуацією до схвалення Європейського візового кодексу, є певні покращення, однак не настільки значні”, - зазначила вона.

Представлена в Європарламенті фотовиставка “Візи? Навіщо?” представляє собою фото відомих українських спортсменів, науковців, діячів культури, яким з різних причин було відмовлено у в’їзді до Шенгенської зони різними країнами-членами ЄС.