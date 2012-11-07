Українці стали другими в світі за кількістю отриманих шенгенських віз

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить статистика, оприлюднена сьогодні Єврокомісією в рамках презентації комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо майбутнього візової політики ЄС.

Згідно з даними Єврокомісії, загалом у 2011 році українці подали 1 142 732 заявок на отримання віз. 3,3% заявників було відмовлено у видачі віз. Серед виданих віз 64,5% становили одноразові візи, 35,5% - багаторазові візи.

На першому місці за кількістю отриманих віз - росіяни. В 2011 році кількість заявок на отримання шенгенських віз від громадян Росії становила 5 265 866. 1,5% заявників було відмовлено у візах. Серед виданих віз частка одноразових становила 52,7%, частка багаторазових - 47,3%.

На третьому місці - представники Китаю, громадяни якого подали в 2011 році 1 079 516 заявок на видачу віз. Рівень відмови у візах сягнув 4,5%. Частка багаторазових віз становила 11,8%, частка одноразових віз - 88,2%.

Загалом у 2011 році було видано 12 638 750 шенгенських віз для вихідців з третіх країн.