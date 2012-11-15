Одеса може поглинути Іллічівськ, Южний та низку інших міст

Про це заявив головний архітектор міста Микола Базан, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, процес оформлення сформованої агломерації навколо Одеси складний і тривалий.

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«Процес зміни меж тривалий, і його треба піднімати на рівні Верховної Ради і Кабміну. І головний архітектор області Наталія Єрохіна, і я виступаємо за те, щоб в найкоротші терміни почалося планування територій агломерації. І в області зацікавлені у комплексному вирішенні проблеми, і місті», - цитує Базана 048.ua.

Як приклад успішної агломерацій на території СНД він навів Москву і Санкт-Петербург.

За даними видання "Таймер", до складу так званої "Великої Одеси" можуть увійти міста Іллічівськ, Южний, Теплодар, Біляївка, Овідіополь, а також низка приміських селищ, зокрема, Крижанівка, Фонтанка, Чорноморське, Дальник, Хлібодарське, Олександрівка, Великодолинське, Авангард. Загальна чисельність населення в агломерації складе близько 1,2 мільйона чоловік.