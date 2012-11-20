У ПР втішають, що українці не мусять мати при собі постійно паспорт

Про це заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ірина Бережна, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

“Сьогодні у зв'язку з набуттям чинності нового Кримінального процесуального кодексу звучать заяви, мовляв, з 20 листопада при собі завжди треба мати паспорт. Але це просто нісенітниця, яку поширюють люди, свідомо маніпулюючи громадською думкою”, - сказала депутат.

За її словами, в українському законодавстві, а зокрема, в новому КПК, немає ніяких норм, згідно з якими громадяни обов'язково мають носити з собою паспорт. “Сьогодні багато хто свідомо трактує новий Кримінальний процесуальний кодекс, маніпулюючи окремими положеннями. Отже, заклики постійно мати при собі паспорт є повною нісенітницею”, - наголосила І.Бережна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що опозиція вимагає скасувати Кримінальний процесуальний кодекс України, який сьогодні набув чинності.

Він відзначив, що цей КПК - «для багатих і проти абсолютної більшості громадян, тому що тепер, як у період раннього Середньовіччя, коли одержували індульгенції, тепер можна купити право на скоєння злочинів».

М.Томенко відзначив, що відповідно до нового КПК пересічний громадянин навіть не зможе одержати безплатні послуги адвоката.

Він відзначив, що, по суті, з сьогоднішнього дня кожна людина може опинитися «під негласним стеженням».

За словами віце-спікера, адвокати радять громадянам мати завжди при собі паспорт, «а мені це нагадує окупаційний режим».