Власенко: Тимошенко закликає скасувати новий КПК

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, цим КПК «юридично завершено формування в Україні поліцейської держави».

«Цей кодекс – це насправді суцільне порушення Конституції і цей кодекс насправді суцільне порушення прав громадян», - сказав С.Власенко.

«Юлія Володимирівна попросила мене сьогодні оголосити її заклик до всіх опозиційних сил в парламенті: одним із перших питань роботи цього парламенту поставити питання про скасування дії цього інструмента створення поліцейської держави, який влада називає прогресивний Кримінальний процесуальний кодекс», - підкреслив він.

За словами захисника, відповідно до норм нового КПК, особа, стосовно якої порушується кримінальна справа, не ставиться до відома про це. «Ви можете навіть не знати, що проти вас порушена кримінальна справа», - наголосив С.Власенко.

Захисник зазначив, що глава 21 КПК «Негласні слідчі розшукові дії» передбачає можливість негласного контролювання громадян аудіо- та відеоспособом, накладання арешту на кореспонденцію, виїмку кореспонденції без судових рішень, знімання інформації з транспортних і телекомунікаційних мереж, знімання і збереження інформації з електронних інформаційних систем. Захисник наголосив, що за новим КПК слідчий також має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інші володіння особи шляхом таємного проникнення у них.

«Тобто, не порушуючи кримінальної справи, вашу квартиру можуть обшукати за рішенням слідчого, таємно, ви навіть знати про це не будете», - зазначив він.

С.Власенко підкреслив, що новий КПК дозволяє ведення аудіо- та відеоконтролю місця. «Вони можуть негласно встановлювати у ваших квартирах, в офісах у вас, пробачте, в туалетах, аудіо- та відеоконтрольні пристрої, тобто відеокамери», - сказав С.Власенко.

За його словами, захисник за новим КПК без дозволу і санкції слідчого «практично нічого не може робити, не приймає участі у слідчих діях, а тільки може бути присутніх при них».

С.Власенко підкреслив, що захисник і адвокати «стають тотально залежними від органів адвокатського самоврядування». Тобто, наголосив він, «юридично ми з вами перебуваємо в режимі, коли влада юридично і законно може зробити з нами все що завгодно».

Як повідомляв УНІАН, Новий Кримінальний процесуальний кодекс України Верховна Рада ухвалила в ніч на 13 квітня.

Загалом парламент розглядав проект КПК у другому читанні чотири дні, починаючи з 10 квітня. У ході розгляду парламент відхилив більшість поправок, запропонованих депутатами з опозиції.

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України набуває чинності з 20 листопада.